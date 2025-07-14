Достанет до Москвы: Трамп может передать Украине наступательное оружие, - Axios

Президент США Дональд Трамп объявит сегодня о новом плане вооружения Украины. Как ожидается, он будет включать наступательное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Два источника сообщили изданию, что у них есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые способны поражать цели в глубине территории РФ, включая Москву.

В то же время, ни один из них не был в курсе окончательного решения.

"Трамп очень зол на Путина. Завтрашнее заявление будет очень агрессивным", - заявил изданию сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Axios отмечает, что отправка наступательного оружия станет серьезным шагом для Трампа, который до недавнего времени старался заявить, что предоставит только оборонительное оружие, чтобы избежать эксалации конфликта.

Чиновники США, Украины и Европы надеются, что это оружие изменит траекторию войны и повлияет на расчеты главы Кремля Владимира Путина относительно прекращения огня.

Новая идея по помощи Украине

Новая инициатива, которая будет представлена на встрече Трампа и генсека НАТО Марка Рютте, подразумевает, что европейские страны будут платить за произведенное в США оружие, которое будет отправлено в Украину.

Схема была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО две недели назад.

Также официальные лица США и Украины заявили, что встреча Трампа и Зеленского на саммите была лучшей на данный момент.

В то же время, за последние две недели Трамп стал испытывать все большее разочарование из-за нежелания Путина идти на перемирие, а также эскалации атак РФ на Киев и другие города.

Одним из факторов, который убедил Трампа пойти по этому пути, стал телефонный разговор 3 июля, в котором Путин ясно дал понять, что планирует эскалацию войны.

Глава Кремля дал понять, что в течение следующих 60 дней он предпримет новые усилия по оккупации территорий власть до административных границ украинских регионов.

"Он хочет забрать все", - заявил Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону вскоре после разговора с Путиным, сообщил источник.

В последующие дни план по поводу оружия превратился из идеи в нечто более конкретное.

В воскресенье вечером Трамп сообщил журналистам, что оружие, которое он отправит в Украину через европейские страны, будет включать "различные образцы очень современного военного (оборудования)", в том числе батареи ПВО Patriot, отметило Axios.