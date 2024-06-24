В Венгрии истерика из-за решения ЕС о 1,4 млрд евро на военную помощь Украине

Глава венгерского МИД раскритиковал своих коллег из других стран Европы, которые хотят больше помощи для Украины в войне с россиянами.

По его словам, ЕС якобы перешел "красную линию", когда использовал 1,4 миллиарда евро для финансирования поставок оружия в Украину. Министр добавил, что Венгрия этого не хотела и требовалось единогласное решение.

"Военный пыл ослепил тех, кто принимает решения", - добавил Сийярто.

Он предупредил, что уже изучаются юридические возможности, чтобы оспорить такое решение ЕС.