RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Венгрии истерика из-за решения ЕС о 1,4 млрд евро на военную помощь Украине

Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия выступает против решения передать на военную помощь Украине 1,4 млрд евро прибыли от активов России. Оно якобы "нарушает красные линии".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG.hu.

Глава венгерского МИД раскритиковал своих коллег из других стран Европы, которые хотят больше помощи для Украины в войне с россиянами. 

По его словам, ЕС якобы перешел "красную линию", когда использовал 1,4 миллиарда евро для финансирования поставок оружия в Украину. Министр добавил, что Венгрия этого не хотела и требовалось единогласное решение.

"Военный пыл ослепил тех, кто принимает решения", - добавил Сийярто. 

Он предупредил, что уже изучаются юридические возможности, чтобы оспорить такое решение ЕС. 

Передача Украине прибыли от активов РФ

Напомним, в конце мая стало известно, что страны Евросоюза одобрили конфискацию прибыли от замороженных российских активов в пользу Украины.

При этом сегодня, 24 июня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал передачу Украине первых средств в рамках такой инициативы. По его словам, Украине предоставят 2,5 млрд евро двумя траншами. Первый будет уже на следующей неделе.

Боррель подчеркивал, что предназначение денег - военная помощь Украине для защиты от российской агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВенгрияПомощь УкраинеВоенная помощь