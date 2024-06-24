ЕС направит на помощь Украине 2,5 млрд евро от российских активов двумя траншами, - Боррель
Европейский Союз направит на помощь Украине 2,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов двумя траншами. Первый поступит на следующей неделе.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
"Сегодня мы собираемся апробировать способ использования этих денег. Эти деньги уже здесь. Мы решили взять эти деньги - мы не собираемся пересматривать уже принятое решение. Теперь нам предстоит реализовать это решение: деньги поступят на следующей неделе", - сказал он перед заседанием глав МИД стран ЕС.
Боррель напомнил, что эти деньги предназначены для военной поддержки Украины. "Решение должно быть принято немедленно, избегая каких-либо блокировок. Это то, что мы собираемся решить сегодня", - добавил он
По его словам, на следующей неделе поступит одна часть из этих 2,5 млрд евро. "Другая часть придет через несколько недель", - сказал Боррель.
Напомним, 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от российских активов. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, 90% поступлений от замороженных активов РФ будут направлены в Европейский фонд мира для поставки Украине вооружений. Остальные 10% пойдут на восстановление Украины.
Ранее издание Politico сообщало, что ЕС направит 1,4 млрд евро из прибыли от российских активов в Фонд помощи Украине.