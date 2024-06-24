В Угорщині істерика через рішення ЄС про 1,4 млрд євро на військову допомогу Україні

Глава угорського МЗС розкритикував своїх колег з інших країн Європи, які хочуть більше допомоги для України у війні з росіянами.

За його словами, ЄС нібито перейшов "червону лінію", коли використав 1,4 мільярда євро для фінансування постачання зброї в Україну. Міністр додав, що Угорщина цього не хотіла і потрібно одностайне рішення.

"Воєнний запал засліпив тих, хто приймає рішення", - додав Сійярто.

Він попередив, що вже вивчаються юридичні можливості для оскарження такого рішення ЄС.