В Венгрии истерика из-за решения ЕС о 1,4 млрд евро на военную помощь Украине

Венгрия выступает против решения передать на военную помощь Украине 1,4 млрд евро прибыли от активов России. Оно якобы "нарушает красные линии".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG.hu .

Глава венгерского МИД раскритиковал своих коллег из других стран Европы, которые хотят больше помощи для Украины в войне с россиянами.

По его словам, ЕС якобы перешел "красную линию", когда использовал 1,4 миллиарда евро для финансирования поставок оружия в Украину. Министр добавил, что Венгрия этого не хотела и требовалось единогласное решение.

"Военный пыл ослепил тех, кто принимает решения", - добавил Сийярто.

Он предупредил, что уже изучаются юридические возможности, чтобы оспорить такое решение ЕС.