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В Венгрии истерика из-за решения ЕС о 1,4 млрд евро на военную помощь Украине

Понедельник 24 июня 2024 18:42
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В Венгрии истерика из-за решения ЕС о 1,4 млрд евро на военную помощь Украине Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия выступает против решения передать на военную помощь Украине 1,4 млрд евро прибыли от активов России. Оно якобы "нарушает красные линии".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG.hu.

Глава венгерского МИД раскритиковал своих коллег из других стран Европы, которые хотят больше помощи для Украины в войне с россиянами.

По его словам, ЕС якобы перешел "красную линию", когда использовал 1,4 миллиарда евро для финансирования поставок оружия в Украину. Министр добавил, что Венгрия этого не хотела и требовалось единогласное решение.

"Военный пыл ослепил тех, кто принимает решения", - добавил Сийярто.

Он предупредил, что уже изучаются юридические возможности, чтобы оспорить такое решение ЕС.

Передача Украине прибыли от активов РФ

Напомним, в конце мая стало известно, что страны Евросоюза одобрили конфискацию прибыли от замороженных российских активов в пользу Украины.

При этом сегодня, 24 июня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал передачу Украине первых средств в рамках такой инициативы. По его словам, Украине предоставят 2,5 млрд евро двумя траншами. Первый будет уже на следующей неделе.

Боррель подчеркивал, что предназначение денег - военная помощь Украине для защиты от российской агрессии.

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