В Угорщині істерика через рішення ЄС про 1,4 млрд євро на військову допомогу Україні
Угорщина виступає проти рішення передати на військову допомогу Україні 1,4 млрд євро прибутку від активів Росії. Воно нібито "порушує червоні лінії".
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG.hu.
Глава угорського МЗС розкритикував своїх колег з інших країн Європи, які хочуть більше допомоги для України у війні з росіянами.
За його словами, ЄС нібито перейшов "червону лінію", коли використав 1,4 мільярда євро для фінансування постачання зброї в Україну. Міністр додав, що Угорщина цього не хотіла і потрібно одностайне рішення.
"Воєнний запал засліпив тих, хто приймає рішення", - додав Сійярто.
Він попередив, що вже вивчаються юридичні можливості для оскарження такого рішення ЄС.
Передача Україні прибутку від активів РФ
Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що країни Євросоюзу схвалили конфіскацію прибутку від заморожених активів на користь України.
При цьому сьогодні, 24 червня, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель анонсував передачу Україні перших коштів у рамках такої ініціативи. За його словами, Україні нададуть 2,5 млрд євро двома траншами. Перший буде вже наступного тижня.
Боррель наголошував, що призначення грошей - військова допомога Україні для захисту від російської агресії.
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