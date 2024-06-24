ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Угорщині істерика через рішення ЄС про 1,4 млрд євро на військову допомогу Україні

Понеділок 24 червня 2024 18:42
UA EN RU
В Угорщині істерика через рішення ЄС про 1,4 млрд євро на військову допомогу Україні Фото: Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорщина виступає проти рішення передати на військову допомогу Україні 1,4 млрд євро прибутку від активів Росії. Воно нібито "порушує червоні лінії".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG.hu.

Глава угорського МЗС розкритикував своїх колег з інших країн Європи, які хочуть більше допомоги для України у війні з росіянами.

За його словами, ЄС нібито перейшов "червону лінію", коли використав 1,4 мільярда євро для фінансування постачання зброї в Україну. Міністр додав, що Угорщина цього не хотіла і потрібно одностайне рішення.

"Воєнний запал засліпив тих, хто приймає рішення", - додав Сійярто.

Він попередив, що вже вивчаються юридичні можливості для оскарження такого рішення ЄС.

Передача Україні прибутку від активів РФ

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що країни Євросоюзу схвалили конфіскацію прибутку від заморожених активів на користь України.

При цьому сьогодні, 24 червня, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель анонсував передачу Україні перших коштів у рамках такої ініціативи. За його словами, Україні нададуть 2,5 млрд євро двома траншами. Перший буде вже наступного тижня.

Боррель наголошував, що призначення грошей - військова допомога Україні для захисту від російської агресії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Угорщина Допомога Україні Військова допомога
NEWS
1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський
1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України