ua en ru
Пн, 13 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Почти все в ЕС поддерживают открытие кластеров для Украины: Качка раскрыл позицию Польши

21:03 13.07.2026 Пн
2 мин
Как сейчас относится Польша к быстрому вступлению Украины в ЕС?
aimg Милан Лелич aimg Елена Бджола
Почти все в ЕС поддерживают открытие кластеров для Украины: Качка раскрыл позицию Польши Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Польша поддерживает скорейшее открытие переговорных кластеров насчет вступления Украины в Евросоюз. Это также позиция почти всех стран-членов.

Об этом заявил в общении с журналистами вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, передает корреспондент РБК-Украина.

Польша не против открытия переговорных кластеров для Украины

Качка отметил, что как Польша, так и Болгария, не противодействуют открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Мы видим, что Европейский Союз и сам стремится открыть переговорные кластеры как можно скорее. Потому что есть понимание, что политически это было задекларировано год назад, когда было активно блокировано переговорный процесс со стороны Венгрии", - говорит топ-чиновник.

В то время ЕС предложил Украине механизм фронтлоудинга: передал условия вступления, чтобы мы могли двигаться вперед, не дожидаясь формального открытия переговоров, говорит Качка.

"Логика тогда была такова - открыть все шесть кластеров с началом работы нового правительства в Венгрии. И Европейский Союз поддерживал этот месседж достаточно активно", - говорит он.

Поэтому сейчас почти все государства-члены - за скорейшее открытие кластеров для Украины, резюмировал Качка.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 10 июля Комитет постоянных представителей государств-членов при ЕС (COREPER) одобрил открытие шестого кластера в переговорах ою евроинтеграции Украины. Об этом заявил Тарас Качка.

Эстония призвала ускорить вступление Украины в ЕС. Премьер-министр Кристен Михал также заявил, что Евросоюз должен немедленно открыть все переговорные кластеры.

Первый замглавы ОП Сергей Кислица уверен, что Польша не использует свое право вето для блокирования евроинтеграции Украины. Он подчеркнул, что Украина сделала все необходимое для того, чтобы кластеры были открыты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Украина Тарас Качка Вступление в ЕС
Новости
Пригодные к службе украинцы должны вернуться на Родину, - министр обороны Польши
Пригодные к службе украинцы должны вернуться на Родину, - министр обороны Польши
Аналитика
РФ готовит свои мидлстрайки: в оборонке спрогнозировали, чем ответит Кремль
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech РФ готовит свои мидлстрайки: в оборонке спрогнозировали, чем ответит Кремль