Венгрия меняет курс в отношении Украины и санкций против РФ: Мадьяр назвал свои первые шаги

Что хочет Мадьяр

Главный приоритет нового правительства - разблокировать 18 миллиардов евро из фондов ЕС, замороженных из-за нарушения демократических принципов во времена Орбана.

Кроме того, Мадьяр хочет:

получить доступ к около 16 миллиардам евро европейских оборонных кредитов;

отменить ежедневный штраф в 1 миллион евро, который ЕС наложил на Венгрию за нарушение миграционного законодательства.

Что требует Брюссель

Просто так средства никто не вернет. Брюссель выдвигает конкретные условия.

От Венгрии ожидают:

снять вето на кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро;

поддержать новый пакет санкций против России;

прекратить блокировать начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Мадьяр заявил, что будет искать "компромиссы" на уровне ЕС и хочет "упростить процесс принятия решений".

Он сразу дал понять, что не будет блокировать кредит Киеву. Также подчеркнул, что имеет конституционное большинство в две трети голосов в парламенте - это позволяет провести масштабные судебные реформы и разморозить фонды.

Относительно Москвы - Мадьяр дал понять, что хочет держать дистанцию. В то же время заявил, что Венгрия и в дальнейшем будет покупать российскую нефть, хотя санкции должны оставаться в силе.

Мадьяр спешит, пишет Politico. Если реформы в сфере верховенства права не будут проведены до августа, Венгрия потеряет значительную часть средств ЕС.

Будущий новый премьер уже попросил венгерского президента перенести инаугурацию парламента с 12 мая на 5 мая - чтобы быстрее представить официальный реформаторский пакет.

Параллельно Венгрия остается под следствием по статье 7 договоров ЕС - это первый шаг к лишению права голоса в случае нарушений демократии. Следующее слушание с оценкой позиции Будапешта запланировано на конец мая.