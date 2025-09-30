Венгрия будет сбивать российские дроны в своем воздушном пространстве, - Орбан

Венгрия планирует уничтожать российские дроны в случае, если они вторгнуться в воздушное пространство страны.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью Harcosok Órája заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Орбан прокомментировал вопрос о том, будет ли Венгрия защищать свое небо, если ее воздушное пространство, намеренно или случайно, нарушат российские беспилотники.

"Насколько я знаю, да. Мы не боимся этого, мы, конечно же, собьем их", - отметил премьер.

Также глава венгерского правительства считает, что позиция западноевропейцев в вопросе нарушения воздушного пространства нескольких стран российскими дронами и самолетами якобы неправильная.

"Мы (Европа) сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабые. Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба", - добавил он.