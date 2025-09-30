Венгрия будет сбивать российские дроны в своем воздушном пространстве, - Орбан
Венгрия планирует уничтожать российские дроны в случае, если они вторгнуться в воздушное пространство страны.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Harcosok Órája заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Орбан прокомментировал вопрос о том, будет ли Венгрия защищать свое небо, если ее воздушное пространство, намеренно или случайно, нарушат российские беспилотники.
"Насколько я знаю, да. Мы не боимся этого, мы, конечно же, собьем их", - отметил премьер.
Также глава венгерского правительства считает, что позиция западноевропейцев в вопросе нарушения воздушного пространства нескольких стран российскими дронами и самолетами якобы неправильная.
"Мы (Европа) сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабые. Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба", - добавил он.
Атака дронов на Польшу
Напомним, несколько недель назад в ночное время в воздушное пространство Польши залетели ударные беспилотники РФ. Для того, чтобы перехватить дроны, союзники по НАТО поднимали свои истребители.
В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено только четыре беспилотника из 19. Остальные, вероятно, упали на польской территории, поскольку у них закончилось топливо.
На этом фоне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил Россию, что Москве не надо жаловаться, если страны НАТО начнут сбивать их дроны и самолеты, которые вторгаются в чужое воздушное пространство.