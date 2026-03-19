Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Венгрия запретила въезд в Шенген трем украинцам из-за "угроз" Орбану

15:40 19.03.2026 Чт
2 мин
Кто попал в "черный список" Будапешта?
aimg Татьяна Степанова
Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Правительство Венгрии приняло решение запретить въезд в страну и Шенгенскую зону трем гражданам Украины за якобы "угрозы" премьеру Виктору Орбану. Среди них военные и политический аналитик.

Об этом заявил глава канцелярии премьера Венгрии Орбана Гергей Гуяш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24hu.

По его словам, запрет касается:

  • генерал-лейтенанта Григория Омельченко;
  • украинского военного Евгения Карася, которого Гуяш назвал лидером "неонацистской группы C14";
  • политического аналитика Бориса Тизенхаузена.

Венгерский чиновник утверждает, что трое украинцев якобы угрожали Венгрии военным нападением, а также высказывали угрозы в сторону Орбана и его семьи.

Гуяш заявил, что Омельченко угрожал "убить" венгерского премьера и "посоветовал ему подумать о своих детях и внуках".

Тизенхаузен, по его словам, обсуждал возможность отправить украинские войска в Венгрию.

Что касается Карася, то Гуяш утверждает, что "достаточным поводом" для запрета его въезда является то, что он якобы возглавляет неонацистскую группу, а также угрожает Орбану.

Что такое Шенгентская зона

Стоит отметить, что Шенгенская зона охватывает 29 стран, которые отменили пограничный контроль на внутренних границах, позволяя свободное передвижение людей, товаров и услуг.

Граждане и туристы могут путешествовать между странами-участницами без паспортного контроля.

В зону входят большинство стран ЕС (кроме Ирландии и Кипра), а также ассоциированные страны: Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Иностранцам нужна одна общая шенгенская виза для посещения всех стран зоны, обычно до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Это означает, что из-за запрета Венгрии трое украинцев не смогут попасть и в другие 28-х стран.

Венгрия запретила въезд в страну "Мадяру"

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что Венгрия запретила въезд одному из украинских командиров из-за ударов дронов ВСУ по российскому нефтепроводу "Дружба". Ему также ограничили въезд в страны Шенгенской зоны.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о командующем Сил беспилотных систем ВСУ Роберте Бровди, известного как "Мадяр". Эту информацию подтвердили в офисе премьер-министра Виктора Орбана.

"Мадяр" резко отреагировал на решение Будапешта, отметив, что средства, которые Венгрия платит за российскую нефть, фактически поддерживают производство ракет и дронов в РФ.

