Венгрия запретила 12 украинских новостных изданий: список

Он написал, что Украина заблокировала венгерские новостные сайты Origo и Demokrata. По его словам, это произошло, поскольку "они осмелились критически высказываться относительно политики санкций против России, военной поддержки Украины, а также осмелились изобразить Евросоюз и НАТО как раздробленные и не слишком эффективные организации".

"Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на территории Венгрии", - подчеркнул Гуляш.

Это касается следующих изданий:

tsn.ua oboz.ua anons-zak.com.ua ungvar.uz.ua zakarpattya.net.ua pravda.com.ua hromadske.ua nv.ua lb.ua insiderinfo.com.ua uaonline.com.ua eurointegration.com.ua

"А если кто-то хочет цензуры, то лучше было бы ограничить вмешательство Сороса и его соратников во внутреннюю политику суверенных стран, а не свободное выражение мнений по этому поводу", - говорится в публикации Гуляша.