RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Венгрия запретила 12 украинских новостных изданий: список

Фото: Гергели Гуляш, министр канцелярии премьер-министра Венгрии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Венгрия запретила 12 украинских новостных изданий. Будапешт пошел на этот шаг в ответ на запрет Украиной двух пророссийских венгерских изданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляша в Facebook.

Он написал, что Украина заблокировала венгерские новостные сайты Origo и Demokrata. По его словам, это произошло, поскольку "они осмелились критически высказываться относительно политики санкций против России, военной поддержки Украины, а также осмелились изобразить Евросоюз и НАТО как раздробленные и не слишком эффективные организации".

"Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на территории Венгрии", - подчеркнул Гуляш.

Это касается следующих изданий:

  1. tsn.ua
  2. oboz.ua
  3. anons-zak.com.ua
  4. ungvar.uz.ua
  5. zakarpattya.net.ua
  6. pravda.com.ua
  7. hromadske.ua
  8. nv.ua
  9. lb.ua
  10. insiderinfo.com.ua
  11. uaonline.com.ua
  12. eurointegration.com.ua

"А если кто-то хочет цензуры, то лучше было бы ограничить вмешательство Сороса и его соратников во внутреннюю политику суверенных стран, а не свободное выражение мнений по этому поводу", - говорится в публикации Гуляша.

 

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что разведывательный дрон Венгрии летал над Закарпатьем и выискивал места расположения оборонной промышленности. Генштаб ВСУ продемонстрировал доказательства нарушения воздушного пространства Украины.

В ответ на это министерство обороны Венгрии начало врать, что венгерские дроны якобы не летали над Украиной и никаких нарушений не было.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский пообещал значительно более жесткий ответ Украины в следующий раз на такую провокацию. Он подчеркнул, что Венгрия делает "очень опасные вещи, прежде всего для себя".

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияУкраина