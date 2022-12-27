ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как Украина работает над блокировками Венгрией решений ЕС: объяснение вице-премьера

Новина українською →
Украина, Вторник 27 декабря 2022 21:08
Как Украина работает над блокировками Венгрией решений ЕС: объяснение вице-премьера Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 27 декабря, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, как украинские власти осуществляют коммуникацию с Венгрией о решениях в поддержку Украины во время войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в эфире телемарафона.

"Венгрия - это как раз та страна, которая приняла сознательное решение не оказывать системную финансовую помощь Украине, пыталась несколько раз блокировать финансовую помощь Европейского Союза для Украины, а также не оказывает военной помощи нашему государству. Поэтому основная коммуникация в вопросах, которые зависят от Венгрии, осуществляется через взаимодействие с Европейским Союзом", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, сейчас такое взаимодействие успешно, ведь работа с этой страной ЕС привела к тому, что консенсус все же можно найти и по финансовой помощи Украине и по поддержке санкций.

"Но эта страна (Венгрия - ред.) действительно показала свое лицо. В частности, голосуя за последний пакет санкций, именно Венгрия настаивала на исключении из санкционного пакета трех министров правительства преступной Российской Федерации. И я думаю, что это более красноречивая позиция этой страны, чем любые заявления в частности Украины", – добавила она.

Напомним, Орбан намекнул на желание поражения Украины в войне. Однако ему резко ответили в МИД Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Евросоюз
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского