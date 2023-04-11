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США могут ввести санкции против "влиятельных лиц" Венгрии, - СМИ

Новина українською →
Вторник 11 апреля 2023 17:36
США могут ввести санкции против "влиятельных лиц" Венгрии, - СМИ Фото: США могут ввести санкции против "влиятельных лиц" Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американское правительство, вероятно, готовится в ближайшее время анонсировать санкции против "влиятельных лиц" Венгрии. Такой шаг может быть связан с ухудшением отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 444.hu.

Как отмечает венгерское издание, дипломатические источники утверждают, что объявить санкции могут уже 12 апреля, поскольку на эту дату запланирована пресс-конференция посла США в Венгрии Дэвида Прессмена.

Неназванные дипломаты уточнили, что может повториться ситуация 2014 года, когда США запретили въезд восьми венгерским действующим и бывшим чиновникам. Это произошло на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Будапештом.

В издании пишут, что последнее время между странами также ухудшились отношения. В частности, это связано с резкими заявлениями Прессмана в адрес властей Венгрии. Посол раскритиковал венгерских чиновников за то, что они говорят о содействии миру, но их позиция склоняется в сторону России.

А премьер Венгрии Виктор Орбан публично обвинял американского дипломата в том, что он якобы давит на его правительство.

При этом Прессман ранее подчеркивал, что такие выпады в сторону Венгрии соответствуют позиции властей США.

Напомним, сегодня, 11 апреля, стало известно, что Венгрия договорилась с Россией о продолжении импорта нефти и газа.

Также мы писали, что Венгрия угрожает заблокировать членство Украины в Евросоюзе.

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