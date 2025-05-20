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Венгрия обнаружила "украинских шпионов": среди них - "чистокровный украинец" Иштван

Вторник 20 мая 2025 19:34
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Венгрия обнаружила "украинских шпионов": среди них - "чистокровный украинец" Иштван Фото: Золтан Ковач, государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии (facebook.com/zoltanspox)
Автор: Иван Носальский

Венгерские спецслужбы якобы выявили "еще двух украинских шпионов". Они "работали с оппозицией и продвигали позицию Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Золтана Ковача в соцсети X.

По словам Ковача, первый "шпион" - Роланд Цебер. Он якобы является нелегальным сотрудником украинской разведки, который налаживал связи с оппозиционными деятелями в Венгрии.

При этом второй "шпион", по версии Венгрии, - Иштван Холло. Он "находится под уголовным преследованием за шпионаж".

Венгерские спецслужбы считают, что Цебер организовывал встречи с политическими и военными деятелями, чтобы изменить позицию Венгрии о войне РФ против Украины. Еще в 2024 году ему запретили въезжать в Венгрию.

"Господин Холло, чистокровный украинец, искал военную и энергетическую информацию, связанную с военными требованиями Украины", - добавил Ковач.

Деятельность шпионов якобы была направлена на дискредитацию Венгрии на международном уровне и оказание давления на правительство с целью изменения его политики в отношении Украины.

Скандал с венгерскими шпионами

Напомним, 9 мая стало известно, что Служба безопасности Украины впервые задержала на Закарпатье агентов венгерской военной разведки.

Первый агент - 40-летний бывший военный из Береговского района, а второй - бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая прекратила службу в 2025 году.

Они, в частности, должны были передавать Венгрии информацию присутствии украинской военной техники на Закарпатье, а также сообщать о настроениях местного населения.

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