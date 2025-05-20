ua en ru
Вт, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Угорщина виявила "українських шпигунів": серед них - "чистокровний українець" Іштван

Вівторок 20 травня 2025 19:34
UA EN RU
Угорщина виявила "українських шпигунів": серед них - "чистокровний українець" Іштван Фото: Золтан Ковач, державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків із громадськістю Угорщини (facebook.com/zoltanspox)
Автор: Іван Носальський

Угорські спецслужби нібито виявили "ще двох українських шпигунів". Вони "працювали з опозицією і просували позицію України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Золтана Ковача в соцмережі X.

За словами Ковача, перший "шпигун" - Роланд Цебер. Він нібито є нелегальним співробітником української розвідки, який налагоджував зв'язки з опозиційними діячами в Угорщині.

При цьому другий "шпигун", за версією Угорщини, - Іштван Холло. Він "перебуває під кримінальним переслідуванням за шпигунство".

Угорські спецслужби вважають, що Цебер організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб змінити позицію Угорщини щодо війни РФ проти України. Ще у 2024 році йому заборонили в'їжджати в Угорщину.

"Пан Холло, чистокровний українець, шукав військову та енергетичну інформацію, пов'язану з військовими вимогами України", - додав Ковач.

Діяльність шпигунів нібито була спрямована на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні та чинення тиску на уряд з метою зміни його політики щодо України.

Скандал з угорськими шпигунами

Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що Служба безпеки України вперше затримала на Закарпатті агентів угорської військової розвідки.

Перший агент - 40-річний колишній військовий із Берегівського району, а другий - колишня військовослужбовиця Сил безпеки і оборони України, яка припинила службу у 2025 році.

Вони, зокрема, мали передавати Угорщині інформацію про присутність української військової техніки на Закарпатті, а також повідомляти про настрої місцевого населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Війна в Україні
NEWS
Зеленський: Україна готова до переговорів, але на столі мають бути реалістичні пропозиції
Зеленський: Україна готова до переговорів, але на столі мають бути реалістичні пропозиції
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч