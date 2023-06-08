Венгрия и Греция снова отправили новые санкции против РФ "в блок". Чего хотят

Венгрия и Греция вновь заблокировали 11 пакет санкций ЕС против России. Они требуют сократить в нем список подсанкционных компаний, так называемых "спонсоров войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Так, на заседании Комитета постоянных представителей ЕС страны потребовали исключить некоторые компании из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению санкций.

Кроме того, как пишет Politico, несколько стран ЕС, в том числе Германия и Франция, обеспокоены запретом на обход, поскольку они опасаются, что это может повредить дипломатическим отношениям. Европейская комиссия уже смягчила свои первоначальные предложения, чтобы учесть эти опасения, и один из дипломатов сказал, что этот вопрос кажется "решаемым".

Комиссия уже представила еще одну версию предложения о санкциях перед встречей в среду, но это не привело к соглашению, заявили четыре дипломата. Послы ЕС теперь снова обсудят это предложение на своей встрече в следующую среду, 14 июня, надеясь тогда прийти к соглашению.

"Мы приближаемся", - цитирует издание одного из дипломатов.

Масштабы обхода санкций РФ

По словам координатора санкций в Государственном департаменте США О'Брайена, которого цитирует Politico, проблема заключается в том, что европейские компании продают материалы другим странам. А они, в свою очередь, перепродают материалы в Россию.

"К началу этого года Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне", - сказал он, имея в виду чипы, процессоры и интегральные схемы, необходимые для создания современного оружия.

В каких странах разрешен обход?

О'Брайен сказал, что США определили, в частности, пять стран, которые помогают России обходить санкции: Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.

11-й пакет санкций ЕС против России

На данный момент ЕС работает над 11-м пакетом антироссийских санкций. Упор в этом пакете делается на то, чтобы ограничить возможности другим странам помогать России обходить санкции, введенные ЕС. Ранее сообщалось, что ЕС может принять 11-й пакет санкций против РФ к концу мая, но Венгрия и Греция уже не первый раз блокирует новые санкции против Кремля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начнет "публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции".