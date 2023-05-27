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Не только Венгрия. СМИ узнали, кто еще блокирует новые санкции против РФ

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Суббота 27 мая 2023 15:43
Не только Венгрия. СМИ узнали, кто еще блокирует новые санкции против РФ Фото: СМИ узнали, кто еще блокирует новые санкции против РФ (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Венгрия в основном выступала в одиночку против европейских санкций против РФ. Однако теперь и Греция не поддерживает введение новых мер против России.

Об этом рассказали пять дипломатов ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В настоящее время ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Если десять предыдущих пакетов санкций были направлены на меры по опустошению "военного сундука" российского диктатора Владимира Путина, то теперь Брюссель хочет избежать обхода своих санкций.

В качестве беспрецедентного шага для ЕС нынешний пакет санкций может быть направлен против других стран, помогающих Москве уклоняться от торгового эмбарго.

Однако Венгрия и Греция совместно выступили против, связав свое одобрение пакета с отдельной сложной проблемой, связанной с Украиной - списком компаний, именуемыми "спонсорами войны".

Венгрия и Греция настаивают, чтобы некоторые их компании были вычеркнуты из этого списка, прежде чем они согласятся на пакет санкций. Хотя обычно эти вопросы не связаны между собой, Венгрия и Греция используют пакет санкций как политический рычаг, чтобы исключить свои компании из списка Украины.

"Греция повторила, что если будут конкретные доказательства нарушения санкций, они должны быть доведены до сведения соответствующих государств-членов на техническом уровне, чтобы это было должным образом расследовано, а затем были приняты надлежащие действия", - сказал дипломат.

Санкции ЕС против России

Европейский союз сейчас работает над одиннадцатым пакетом антироссийских санкций, на фоне чего часть стран-членов возобновили давление против ядерной промышленности страны. Позже стало известно, что ЕС пока не планирует вводить санкции против компании "Росатом".

В то же время страны ЕС планируют помочь своим компаниям выйти с российского рынка на фоне риска обложения налогами для финансирования войны. В 11-м пакете санкций могут оказаться еще около 100 компаний и человек.

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