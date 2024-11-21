ua en ru
Чт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия разворачивает ПВО возле Украины после разрешения ВСУ бить по РФ западными ракетами

Будапешт, Четверг 21 ноября 2024 11:10
UA EN RU
Венгрия разворачивает ПВО возле Украины после разрешения ВСУ бить по РФ западными ракетами Фото: министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия решила развернуть возле границы с Украиной противовоздушную оборону. Это произошло после того, как ВСУ разрешили бить по России западными ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Венгрии Кристофа Шалай-Бобровницкого, которого цитирует Telex.

Он отметил, что приказал развернуть средства противовоздушной обороны в северо-восточной части Венгрии, граничащей с Украиной. Министр аргументировал это тем, что "масштабы российско-украинской войны больше, чем когда-либо, и война вошла в самую опасную фазу".

Глава Минобороны связал развертывание ПВО со снятием ограничений с Украины по использованию дальнобойного оружия, предоставленного союзниками. Речь идет о разрешении использовать западные ракеты для ударов вглубь территории России.

Также венгерский министр заявил, что именно по этой причине Россия заявила об изменении своей ядерной доктрины.

Снятие ограничений на оружие

Напомним, на днях стало известно, что США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Таким образом с Украины сняли ограничения на использование этого оружия. Ранее украинские военные использовали ATACMS для поражения объектов в Крыму и других оккупированных территориях.

Источники РБК-Украина в военно-политических кругах также сообщили, что Британия и Франция разрешили бить по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP, но в пределах Курской области.

Издание The Times отмечает, что США "дали зеленый" свет на удары вглубь России британскими ракетами Storm Shadow. По данным Bloomberg, Украина уже применяла Storm Shadow для ударов по территории РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Венгрия ПВО Война в Украине Ракеты
NEWS
РФ утром выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101
РФ утром выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте