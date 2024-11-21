Угорщина розгортає ППО біля України після дозволу ЗСУ бити по РФ західними ракетами

Угорщина вирішила розгорнути біля кордону з Україною протиповітряну оборону. Це сталося після того, як ЗСУ дозволили бити по Росії західними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Угорщини Крістофа Шалай-Бобровницького, якого цитує Telex.

Він зазначив, що наказав розгорнути засоби протиповітряної оборони в північно-східній частині Угорщини, яка межує з Україною. Міністр аргументував це тим, що "масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли, і війна увійшла в найнебезпечнішу фазу".

Глава Міноборони пов'язав розгортання ППО зі зняттям обмежень з України щодо використання далекобійної зброї, наданої союзниками. Йдеться про дозвіл використовувати західні ракети для ударів вглиб території Росії.

Також угорський міністр заявив, що саме з цієї причини Росія заявила про зміну своєї ядерної доктрини.