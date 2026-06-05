Венгрия разблокировала деньги ЕС, которые могут пойти на ПВО для Украины, - СМИ

По данным источников издания, решение об использовании средств из Европейского фонда мира уже согласовано на уровне европейских послов. Таким образом, снято последнее венгерское вето относительно финансирования оборонных нужд Украины.

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Окончательное решение по поводу целевого назначения выделенных миллиардов еще не принято. Однако ожидается, что Евросоюз направит эту поддержку на обеспечение украинской ПВО.

Венгрия в течение двух лет последовательно блокировала предоставление Европейским Союзом средств на поддержку обороноспособности Украины.

Теперь Европейская служба внешних связей должна представить проект закона о выплате Украине 6,6 млрд евро. После этого документ должен пройти процедуру одобрения всеми странами-членами блока.

Стоит заметить, что Украина уже обратилась к международным партнерам с призывом направить часть разблокированных средств на приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и боеприпасов к ним.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что страны Евросоюза могли бы использовать возмещенные ресурсы для закупки американских систем ПВО в рамках программы НАТО "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL).