Венгрия предлагала помощь Ирану после подрыва пейджеров "Хезболлы", - WP

Издание пишет, что вскоре после смертельной атаки Израиля, в результате которой в сентябре 2024 года взорвались тысячи пейджеров "Хезболлы", правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выразило готовность предоставить Ирану разведывательную информацию и результаты внутреннего расследования.

Тегеран является одним ключевых спонсоров ливанской группировки, которую Соединенные Штаты считают террористической организацией.

Как свидетельствует копия правительственной стенограммы телефонного разговора, которую получила западная разведка и изучила WP, 30 сентября 2024 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи заявил: "Наша секретная служба уже связалась с вашими службами, и мы поделимся всей информацией, которую собрали в ходе расследования".

В то время Венгрия оказалась в центре внимания, поскольку тайваньская компания, чей бренд был размещен на устройствах, сообщила журналистам, что они были изготовлены венгерской компанией по лицензионному соглашению.

Согласно стенограмме, Сийярто сказал в разговоре с Арагчи: "Я просто хотел лично сообщить вам, что наши службы уже связались с вашей".

Когда Арагчи ответил, что он "очень благодарен вам за все это", Сийярто произнес: "Абсолютно, абсолютно".

"Если вам понадобится дополнительная информация или вы захотите связаться со мной, я всегда к вашим услугам".

Сийярто заявил, что Будапешт не имеет никакого отношения к атаке 17 сентября в Ливане, в результате которой погибли 12 человек и были ранены по меньшей мере 2800.

"Эти пейджеры не производятся в Венгрии, они никогда не были в Венгрии, и ни одна венгерская компания никогда не имела физического отношения к этим пейджерам, - сказал Сийярто.

Как отмечает WP, этот звонок и готовность венгерской стороны сотрудничать с Ираном вызывают неудобные вопросы относительно отношений правительства Орбана с Тегераном на фоне конфликта между США и Ираном.

Кроме того, это противоречит официальной политике Будапешта по поддержке Израиля, в частности во время голосований в Совете Безопасности ООН, а также решению о выходе из Международного уголовного суда в апреле 2025 года во время визита в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как напоминает издание, Нетаньяху, как и президент США Дональд Трамп, публично поддерживал Виктора Орбана.

Что известно о подрыве пейджеров

Подрыв пейджеров, которыми пользовались боевики "Хезболлы", произошел в сентябре 2024 года и был частью операции, приписываемой Израилю.

За серией взрывов в Ливане, по данным Reuters, стоит израильский Моссад. Спецслужба заложила взрывчатку в партию из 5000 устройств, которую "Хезболла" заказала у тайваньского производителя.

В результате этого погибли по меньшей мере 12 человек, еще более 2800 получили ранения.