Венгрия проголосовала за выход из МУС: "Суд потерял беспристрастность"

Критика Венгрии в адрес МУС

Напомним, ранее власти Венгрии резко критиковали решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта. По мнению МУС, они причастны к военным преступлениям Израиля в Секторе Газа.

Премьер Венгрии Виктор Орбан открыто признал, что он не собирается выполнять такое решение МУС.

Более того, в начале апреля Нетаньяху посетил Венгрию. Власти Венгрии сдержали обещание и не арестовали его.

Также в начале апреля министр юстиции Венгрии Бенце Тужон рассказал о планах страны выйти из Международного уголовного суда.

К слову, МУС также выдавал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, с которым у Орбана "дружественные отношения".

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