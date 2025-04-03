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Нетаньяху прибыл к Орбану в Венгрию, несмотря на ордер МУС на арест

Будапешт, Четверг 03 апреля 2025 09:05
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Нетаньяху прибыл к Орбану в Венгрию, несмотря на ордер МУС на арест Фото: Биньямин Нетаньяху и Криштоф Салай-Бобровницкий (facebook.com/szalay.bobrovniczky.kristof)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию в четверг, 3 апреля. Визит состоялся, несмотря на ордер Международного уголовного суда на арест Нетаньяху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Венгрии Криштофа Салай-Бобровницкого в Facebook.

Глава Минобороны Венгрии встретил Биньямина Нетаньяху в аэропорту Будапешта. В Венгрию с премьером Израиля приехала его жена Сара.

Стоит добавить, что Нетаньяху должен встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Фото:Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию (facebook.com/szalay.bobrovniczky.kristof)

Важно, что Венгрия ратифицировала Римский статут МУС и поэтому обязана выполнять его решения. Международный уголовный суд в ноябре 2024 года выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галланта. Их подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности во время конфликта с ХАМАС в Секторе Газа.

Впрочем, Венгрия отказалась выполнять ордер МУС. Орбан выразил поддержку Нетаньяху, когда был выдан ордер, и пригласил в Будапешт.

На днях венгерская служба "Радио Свобода" сообщала со ссылкой на министра юстиции Венгрии Бенце Тужона, что Венгрия намерена выйти из Международного уголовного суда.

Сначала соответствующее решение должны одобрить парламент и правительство страны. Процесс выхода из МУС может занять около года.

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МКС Нетаньяху Венгрия Израиль Международный уголовный суд Виктор Орбан
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