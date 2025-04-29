Угорщина проголосувала за вихід із МКС: "Суд втратив неупередженість"

Критика Угорщини на адресу МКС

Нагадаємо, раніше влада Угорщини різко критикувала рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта. На думку МКС, вони причетні до військових злочинів Ізраїлю в Секторі Газа.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан відкрито визнав, що він не збирається виконувати таке рішення МКС.

Більше того, на початку квітня Нетаньяху відвідав Угорщину. Влада Угорщини стримала обіцянку і не заарештувала його.

Також на початку квітня міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон розповів про плани країни вийти з Міжнародного кримінального суду.

До слова, МКС також видавав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, з яким у Орбана "дружні стосунки".

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