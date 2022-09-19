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Візовий бан. Країни Європи продовжують закривати в'їзд для росіян

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Понеділок 19 вересня 2022 13:52
Візовий бан. Країни Європи продовжують закривати в'їзд для росіян Фото: Прикордонний пункт пропуску на кордоні Естонії з Росією в Нарві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польща, країни Балтії та Швейцарія скасували спрощений візовий режим для громадян РФ

Візовий бан для росіян для поїздок до Європи набув чинності 19 вересня. Суміжні із РФ країни перестали пропускати російських туристів із шенгенськими візами.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Естонії.

Відтепер туристи із РФ із шенгенськими візами не зможуть подорожувати територією Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

"Неможливо гарантувати, що російські туристи не несуть загрозу"

"Разом із Латвією, Литвою та Польщею ми вирішили спільно обмежити можливості туризму для громадян Росії, щоб захистити громадський порядок та безпеку", - зазначила прем'єр-міністр Кая Каллас.

Вона додала, що Росія принесла війну на територію Європи та використовує всі засоби, щоб розколоти європейське суспільство.

"Як держави, розташовані біля зовнішнього кордону ЄС, ми повинні охороняти безпеку Європи. Зараз неможливо гарантувати, що російські туристи, які прибувають через Естонію до ЄС, не спричиняють ризик для безпеки", - сказала міністр.

Візовий бан. Країни Європи продовжують закривати в'їзд для росіянФото: Кордон Польщі (gettyimages.com)

"Громадяни країни-агресора не повинні мати можливість насолоджуватися перевагами вільного світу. Ми більше не пропускатимемо російських туристів через кордон Естонії. Одним з важливих винятків при цьому буде можливість відвідувати членів сім'ї, що живуть тут", - втонила Каллас.

Для росіян залишається варіант їхати до Європи через Фінляндію та Норвегію. Також все ще можна літати до європейських країн – через Стамбул чи інші аеропорти з пересадками.

Туристам із РФ у Швейцарії обмежили видачу віз

Обмежити відвідування російських туристів вирішили також у Швейцарії – з 16 вересня їм призупинили спрощений візовий режим. За період війни таких відвідувачів там побільшало, повідомляє swissinfo.ch.

За 9 місяців Швейцарія видала російським громадянам понад 9 000 в'їзних шенгенських віз. За даними на кінець липня, вони провели у готелях країни понад 61 тисячу ночівель. При цьому залишалися в готелях довше 3 ночей, що довше середнього.

При цьому у сфері туризму хочуть відмовитись від російського ринку. Наприклад, офіційний національний туроператор Швейцарії Switzerland Travel Centre AG (ST) більше не приймає замовлення з Росії.

Візовий бан. Країни Європи продовжують закривати в'їзд для росіян

Фото: Росіяни заполонили Швейцарію під час війни в Україні (unsplash.com/daniel-cox)

Рішення про призупинення спрощеної видачі віз приводить візові правила Швейцарії у відповідність до візових норм Європейського союзу.

Без спрощеного візового режиму росіянам доведеться чекати довше, збирати більше паперів та довідок та сплачувати дорожчі візові збори.

У заяві Федеральної ради йдеться, що підтримувати спільну та узгоджену європейську візову політику – на користь Швейцарії. А якщо ні, то переміщення в обхід можуть призвести до значного збільшення візових заяв від росіян до представництв Швейцарії.

Нагадаємо, ми писали, які країни припинили пускати росіян.

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