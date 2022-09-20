Финляндия предлагает добавить туристические визы россиянам в сферу санкций
Финляндия обратилась с просьбой о введении санкций в отношении туристических виз для россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Финляндии.
Также Финляндия обратилась в Еврокомиссию с просьбой предоставить общие рекомендации для всех стран Шенгенской зоны относительно признания недействительными или аннулирования виз, выданных гражданам России, и введения запрета на въезд.
Таким образом, Финляндия стремится, среди прочего, предотвратить транзит через Финляндию в Европу.
Напомним, что жителям России вчера почти закрыли сухопутный путь в Европу.
Также глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявлял о возможности ЕС ввести полный запрет на выдачу виз россиянам.
Ранее девять стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян.
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