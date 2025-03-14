ЕС хочет создать фонд военной помощи Украине на 40 млрд евро без Венгрии

ЕС предложил создать фонд для отправки военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 млрд евро. Фонд будет действовать на основе добровольного участия, чтобы избежать вето со стороны Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

В прошлом месяце Дипломатическая служба Е предложила создать схему на уровне ЕС для отправки 1,5 млн патронов в Украину. В тексте не было никаких цифр относительно суммы.

Учитывая постоянный отказ Венгрии участвовать в любой схеме, которая поддерживала бы Украину, как в военном, так и в невоенном плане по каналам ЕС, предложение было переработано с целью включения "участвующих государств-членов".

В последней версии предложения говорится, что странам "рекомендуется оказать военную поддержку Украине в 2025 году на предварительную сумму не менее 20 млрд евро и потенциально довести ее до 40 млрд евро в зависимости от потребностей Украины".

В качестве первого шага лидеры должны договориться о выделении 5 млрд евро на закупку 2 млн единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов в 2025 году.

Новая схема

Каждая страна будет участвовать в соответствии со своим экономическим весом, либо деньгами, либо напрямую в натуральной форме. Сам ЕС будет будет считать 1,9 млрд евро из своих непредвиденных прибылей от замороженных российских активов своим вкладом, хотя они уже были выделены и частично выплачены.

Приоритетом должны стать крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, системы ПВО, ракеты, беспилотники, истребители, а также любая поддержка возрождения бригад, которая обычно включает техническое обслуживание оборудования и нелетальную поддержку.

Список содержит "вклады государств-членов в гарантии безопасности для Украины", без дополнительных подробностей. И любая другая военная поддержка, которую Киев считает приоритетной, будет учитываться как часть этой схемы, говорится в тексте.

Текст был передан странам ЕС 13 марта, перед встречей министров иностранных дел в понедельник. Лидеры также соберутся на саммите на следующей неделе, в частности, чтобы обсудить помощь Украине и усиление обороноспособности.

Крайний срок для выражения странами заинтересованности в присоединении к схеме - 30 апреля.

Перевооружение Европы

На следующей неделе исполнительный орган ЕС планирует представить детали своего плана по высвобождению 800 млрд евро для совместных закупок европейского оборонного оборудования и стимулирования производства в этой отрасли.

В Белой книге о будущем европейской обороны уже обозначены шаги к созданию единого рынка для этого сектора и подчеркнуты критические пробелы в возможностях, поскольку традиционный давний союзник США вынуждает Европу принимать больше мер по обеспечению своей обороны.

Несмотря на стремление США как можно скорее урегулировать войну, европейцы регулярно обещали продолжать поставлять Украине оружие, чтобы она могла вернуть себе территорию, оккупированную Россией, иметь сильные позиции за столом переговоров и сохранить способность защищать себя в долгосрочной перспективе.

Помощь Украине

По данным Кильского института, страны Запада предоставляют Украине небольшую, но стабильную помощь в размере 80 млрд евро в год.

Всего за три года Украине было выделено около 267 млрд евро помощи. Из общей суммы около 130 млрд евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 млрд евро (44%) на финансовую поддержку и 19 млрд евро (7%) на гуманитарную помощь.

Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине, выделив 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи. США выделили 64 млрд евро военной помощи, а также 50 млрд евро финансовых и гуманитарных ассигнований.