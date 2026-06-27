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Россияне два дня подряд били баллистикой и дронами по объектам "Нефтегаза"

12:56 27.06.2026 Сб
1 мин
Несмотря на серию мощных ударов, худшего сценария удалось избежать
aimg Мария Науменко
Россияне два дня подряд били баллистикой и дронами по объектам "Нефтегаза" Фото: россияне два дня подряд атаковали производственные объекты группы "Нефтегаз" (naftogaz.com)
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Под массированную атаку РФ попали объекты газодобывающей инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

По его словам, за последние два дня россияне выпустили по объектам компании не менее четырех баллистических ракет, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные дроны.

В результате одного из обстрелов повреждений получил вахтенный автобус, который перевозил работников производственного объекта. Пострадавших среди людей нет.

"Имеем разрушение, идет оценка последствий атаки", - отметил Корецкий.

В "Нефтегазе" отметили, что благодаря системным мерам безопасности удалось избежать жертв и раненых среди работников.

Россия продолжает системно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

Так, 24 июня под ударом российских дронов оказались автозаправочные комплексы "Укрнафты" в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также производственные объекты компании в Полтавской области .

В результате одной из атак тяжелые ранения получила работница АЗК, а на газодобывающих и газосберегающих объектах зафиксировали существенные повреждения.

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