Россияне два дня подряд били баллистикой и дронами по объектам "Нефтегаза"

Под массированную атаку РФ попали объекты газодобывающей инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

По его словам, за последние два дня россияне выпустили по объектам компании не менее четырех баллистических ракет, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные дроны.

В результате одного из обстрелов повреждений получил вахтенный автобус, который перевозил работников производственного объекта. Пострадавших среди людей нет.

"Имеем разрушение, идет оценка последствий атаки", - отметил Корецкий.

В "Нефтегазе" отметили, что благодаря системным мерам безопасности удалось избежать жертв и раненых среди работников.