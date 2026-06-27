Россияне два дня подряд били баллистикой и дронами по объектам "Нефтегаза"
Под массированную атаку РФ попали объекты газодобывающей инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.
По его словам, за последние два дня россияне выпустили по объектам компании не менее четырех баллистических ракет, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные дроны.
В результате одного из обстрелов повреждений получил вахтенный автобус, который перевозил работников производственного объекта. Пострадавших среди людей нет.
"Имеем разрушение, идет оценка последствий атаки", - отметил Корецкий.
В "Нефтегазе" отметили, что благодаря системным мерам безопасности удалось избежать жертв и раненых среди работников.
Россия продолжает системно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.
Так, 24 июня под ударом российских дронов оказались автозаправочные комплексы "Укрнафты" в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также производственные объекты компании в Полтавской области .
В результате одной из атак тяжелые ранения получила работница АЗК, а на газодобывающих и газосберегающих объектах зафиксировали существенные повреждения.