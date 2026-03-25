Венгрия перекрывает газ Украине: Орбан объявил ультиматум

Что сказал Орбан

"Пока Украина не поставляет нефть, они не получат газ из Венгрии. Защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним защищенные цены на бензин и сниженные цены на газ!" - сказал венгерский премьер.

По словам премьер-министра, остальной газ будет храниться во внутренних хранилищах.

Орбан также добавил, что на заседании правительства внесет важное предложение.

"Пока мы успешно защищались от украинского шантажа, благодаря защищенным ценам венгры платят самые низкие цены на заправках во всей Европе", - заявил он.

Орбан сказал, что Венгрии нужно запасаться газом. Именно поэтому страна заполняет венгерские газовые резервуары вместо украинских.

"Поскольку Украина также атакует южный газопровод, который снабжает Венгрию, нам нужно запастись", - сказал премьер Венгрии.

Что такое "Дружба" и почему она остановилась

"Дружба" - один из крупнейших нефтепроводов на континенте. Он идет через украинскую территорию и обеспечивает нефтью несколько государств ЕС - в частности Венгрию, Словакию и Чехию.

Трубопровод вывели из строя российские воздушные удары. По словам президента Зеленского, на технический ремонт понадобится до двух месяцев.

В то же время он подчеркнул, что выступает против восстановления именно транзита российской нефти.

"Если мы решили восстановить российскую нефть, то я хочу, чтобы они знали, что я против этого", - сказал Зеленский.

В то же время он как президент не блокирует ремонт трубопровода.