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Венгрия передумала блокировать следующий транш военной помощи ЕС Украине, - журналист

Новина українською →
Понедельник 23 января 2023 14:51
Венгрия передумала блокировать следующий транш военной помощи ЕС Украине, - журналист Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Елизавета Драбкина

Венгрия приняла решение не блокировать следующий транш военной помощи Европейского Союза для Украины на 500 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"В конце концов, Венгрия объявила сегодня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что не будет блокировать следующий транш военной помощи ЕС Украине", - написал он.

Как сообщалось ранее, Венгрия заблокировала седьмой транш помощи ЕС на вооружение для Украины в размере 500 тысяч долларов.

Добавим, что вице-премьер-министр объяснила, как Украина работает над блокировками Венгрией решений ЕС.

Между тем, посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов отметил, что Венгрия не сможет постоянно использовать право вето в совместных решениях ЕС.

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