Венгрия назвала "причину" задержания инкассаторов Ощадбанка и не пускает к ним консулов

Венгрия до сих пор не позволила украинским консулам посетить семерых инкассаторов Ощадбанка, задержанных в Будапеште, и назвала причину их задержания.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X ( Twitter).
"Украинским консулам до сих пор не разрешили доступ к семи гражданам Украины, захваченных в заложники в Будапеште. Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений", - заявил глава МИД.
Он подчеркнул, что Украина требует их немедленного освобождения, а также готовит дальнейшие действия, в том числе на уровне Европейского Союза.
По информации Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии (NAV), 5 марта 2026 года семь граждан Украины, среди которых бывший генерал украинской разведки, а также два бронированных инкассатора, были задержаны при перевозке из Австрии в Украину примерно 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
В NAV заявили, что "проводят уголовное производство по подозрению в отмывании денег".
В ведомстве сообщили, что якобы "сразу же сообщила о начале процедуры украинскую консульскую службу, однако до этого момента от консульской службы не поступило никакого ответа".
Сегодня ночью стало известно, что Венгрия безосновательно задержала два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка и семерых граждан Украины, которые входили в бригаду инкассации.
Украинцы выполняли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между Райффайзен Банком Австрия и Ощадбанком Украины.
Нацбанк Украины обнародовал официальное заявление, в котором обвинил венгерские власти в незаконном захвате инкассаторских бригад государственного банка.
Источники РБК-Украина сообщили, что автомобили сейчас находятся на территории Антитеррористического центра Венгрии - силовой структуры, подчиненной Министерству внутренних дел.
Ранее эта структура уже участвовала в провокациях против Украины во времена премьерства Виктора Орбана.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия венгерских властей"захватом заложников и государственным терроризмом".
Стоит добавить, что инцидент произошел на фоне обострения отношений между Киевом и Будапештом.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил применить силу, чтобы возобновить поставки российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба".
Также Орбан заявил, что Будапешт приостановит транзит жизненно важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу нефтепровода.