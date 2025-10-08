Венгрия блокирует движение Украины в ЕС: что о вето Орбана говорят в Брюсселе и Киеве

"Мы решительно поддерживаем необходимость, если фактически невозможно привлечь 27 членов ЕС, которые позволили бы Украине и всем государствам-членам, кроме, возможно, одного (Венгрии - ред.), продвигаться в переговорах о вступлении Украины", - сказала РБК-Украина посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене.

По ее словам, это позволит начать работу со всеми вопросами, которые могут возникнуть у стран-членов ЕС в контексте переговоров, и выполнить эту работу "неформально, если сейчас невозможно двигаться формально".

Однако такой подход означает дополнительные вызовы для Украины. Во-первых, несмотря на проблемы дома, Орбан все еще имеет вполне реальные шансы сохранить власть.

Во-вторых, в ходе переговоров между Украиной и Евросоюзом потребуются решения, имеющие юридическую силу. Особенно это касается тех переговорных разделов, где необходимо утверждение компромиссов путем голосования всех стран ЕС. Например, в сфере экономики и торговли, в которых Украина имеет ряд противоречий с соседями.

"Сейчас первый кластер "Основы" - это полбеды. Потом, когда мы пойдем во "Внутренний рынок", там, где надо договариваться о переходных периодах, других секторальных разделах. С кем мы будем договариваться? Просто за это все надо голосовать. Это должно утверждаться", - сказала РБК-Украина исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики" Любовь Акуленко.

Всего таких голосований - об открытии и закрытии каждого из 35 разделов в рамках кластеров - будет около 70. Поэтому существует риск, что сами переговоры затянутся на очень надолго из-за вето той или иной страны. И не обязательно именно Венгрии.