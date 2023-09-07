Большинство стран ЕС против продления эмбарго на импорт зерна из Украины, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание со ссылкой на четырех европейских дипломатов сообщает, что большинство членов ЕС столкнулось с разногласиями со стороны Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии.

Эти пять стран настаивают на необходимости продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года. Сообщается, что 6 сентября прошла встреча послов ЕС, в рамках которой большинство либо выступили против продления ограничений, либо отнеслись к предложению "скептично".

По данным СМИ, сильной критике запрет на импорт подвергли представители Франции и Германии. Послы ЕС учитывают трудности, с которыми сталкиваются ряд стран в связи с украинским импортом зерна, однако большинство представителей объединения просят Еврокомиссию предложить альтернативные меры.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае Европейский союз разрешил пяти соседствующим с Украиной странам ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, разрешив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

В начале сентября Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступили за продление запрета ЕС на импорт украинского зерна в эти страны до конца года. В то же время Украина рассчитывает, что все ограничения Еврокомиссии на украинский аграрный экспорт будут отменены с 15 сентября.