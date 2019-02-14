Справа заводу "Краян": НАБУ не змігло вилучити інформацію з телефону Труханова

Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

"Айфони" і "айпади" повернули власникам

Фахівці Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) не змогли подолати захист мобільних пристроїв, вилучених у мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана. Про це на сьогоднішньому засіданні Малиновського районного суду Одеси по так званій "справі Краян" заявив прокурор САП, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Думская".

"Айфони" і "айпади" повернули власникам.

"Наші технічні можливості не дозволяють працювати з такою технікою", - заявив він.

Раніше НАБУ опублікувало інфографіку обраних заходів фігурантам так званої справи заводу "Краян".

РБК-Україна писало, що у вересні 2016 мерія Одеси придбала у приватної структури будівлю, яка раніше належала ДП "Завод "Краян", за 185 млн гривень. Сама структура на початку 2016 року придбала будівлю на аукціоні за 11,5 млн гривень, а отримані від мерії гроші "продавець" намагався перерахувати фіктивній компанії, керівник якої знаходиться в зоні АТО.

У справі заводу "Краян" фігурують 8 осіб, зокрема, чинний мер Одеси Геннадій Труханов, якому зараз за рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.