"Вугільна справа": екс-міністра Демчишина оголосили в розшук

Колишнього міністра енергетики і фігуранта так званої "вугільної справи" Володимира Демчишина оголосили в розшук. Правоохоронці встановлюють його місце перебування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника Держбюро розслідувань з комунікацій Тетяни Сап'ян.

За її словами, на сьогодні з усіх фігурантів "вугільної справи" невідоме місце перебування Демчишина, у зв'язку з цим його оголошено в розшук. Що стосується інших підозрюваних, Віктор Медведчук і Сергій Кузяра перебувають під домашнім арештом, а Петру Порошенку можуть обрати запобіжний захід 17 січня.

Як випливає з бази розшукуваних осіб МВС, Демчишина оголосила в розшук Служба безпеки України. Датою його зникнення вважається 19 листопада 2021 року.