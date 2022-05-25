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"Вугільна справа": Авакова, Яценюка і Турчинова викликали на допит, - СБУ

Фото: Віктор Медведчук і Петро Порошенко (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України викликала на допит екс-главу МВС Арсена Авакова, колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова. Він пов'язаний з "вугільною справою" Медведчука - Порошенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні повістки на сайті СБУ.

Згідно з документами, всі вони викликалися для допиту як свідки, і цей допит мав би відбутися 19 травня.

Проте, інформації про те, чи вдалося допитати зазначених громадян, немає.

Разом з тим правоохоронці також викликали до себе генерального директора ДТЕК Максима Тимченка.

Передісторія

Нагадаємо, затриманий нардеп Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, дав покази у справах про виведення з держвласності нафтопроводу та торгівлю з "ЛДНР", де описав роль п'ятого президента України Петра Порошенка.

Зокрема, він розповів деталі налагодженої у 2014-2015 роках схеми з закупівлі вугілля для потреб енергетики України з територій так званих "ЛДНР".

І назвав конкретні прізвища високопосадовців, які були причетні до злочинної схеми. Серед них колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур і сам Петро Порошенко.

У самого екс-президента відреагували на заяви Медведчука, назвавши їх "очевидною інформаційною диверсією в інтересах-країни агресора".

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Арсеній ЯценюкВіктор МедведчукПетро ПорошенкоСлужба безпеки УкраїниОлександр ТурчиновАрсен Аваков