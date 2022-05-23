Свідчення Медведчука підтверджують докази, раніше зібрані СБУ, - Баканов

Інформація, яку надав Віктор Медведчук у справах щодо закупівлі вугілля у так званих "Л/ДНР" у 2014-2015 роках і виведення з державної у приватну власність частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", підтверджує весь масив доказів, зібраний Службою безпеки України.

Про це повідомляє РБУ-Україна з посиланням на СБУ .

"На нашу думку, Медведчук підтверджує ті докази і версії, які зібрала Служба безпеки, і на основі яких раніше вручалася підозра і пану Медведчуку, і пану Порошенку. А саме у державній зраді та фінансуванні тероризму. Він розповідає про всі деталі та схеми. Тож ми впевнено просуваємося у розслідуванні цих вкрай резонансних справ. І доведемо їх до логічного завершення. Бо закон повинен працювати безвідносно прізвищ і обставин", - підкреслив глава СБУ Іван Баканов.

Він наголосив, що кожна зі справ перебуває на різних етапах слідства, а збір і аналіз доказів, розпочатий задовго до війни, триває.

"Ми рухаємось послідовно, але крапку повинен поставити суд. Не важливо, як давно відбулися ці події - кожен фігурант має відповісти за законом", - зазначив Голова СБУ.

Зокрема, невдовзі у суді буде розглянуто справу про підривну діяльність у рамках антиукраїнського проєкту "Промінь", в якій фігурує В. Медведчук.

А щодо "вугільної" та "трубної" справ, то Медведчук підтверджує ключову роль у них Петра Порошенка.

"Він підтверджує, що експрезидент Порошенко використовував зв’язки Медведчука з керівництвом РФ, щоб організувати певні бізнесові схеми. І вони, на думку СБУ, були точно не в інтересах України. Навпаки - економіка та безпека держави зазнали прямих збитків. І цьому сприяли різноманітні високопосадовці: виходячи зі свідчень пана Медведчука – від міністрів до голови Нацбанку", - сказав Голова СБУ.

Такі дії значно посилили вплив РФ на економіку України.

"Інформація від Медведчука дає можливість українському суспільству побачити, якою саме була державна політика раніше. Це насправді питання не лише юридичної відповідальності, але і моральної. Бо ми побачили приклад неймовірного політичного цинізму - коли під патріотичними гаслами вирішувались бізнесові питання і навіть фінансувались терористи. Заради швидкої копійки зміцнювався вплив Росії на Україну", - додав Іван Баканов.