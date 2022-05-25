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"Угольное дело": Авакова, Яценюка и Турчинова вызвали на допрос, - СБУ

Фото: Виктор Медведчук и Петр Порошенко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины вызвала на допрос экс-главу МВД Арсена Авакова, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова. Он связан с "угольным делом" Медведчука - Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие повестки на сайте СБУ.

Согласно документам, все они вызывались для допроса как свидетели, и этот допрос должен был состояться 19 мая.

Однако, информации о том, удалось ли допросить указанных граждан, нет.

Вместе с тем, правоохранители также вызвали к себе генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Предыстория

Напомним, задержанный нардеп Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, дал показания по делам о выводе из госсобственности нефтепровода и торговле с "ЛДНР", где описал роль пятого президента Украины Петра Порошенко.

В частности, он рассказал детали налаженной в 2014-2015 годах схемы по закупке угля для нужд энергетики Украины с территорий так называемых "ЛДНР".

И назвал конкретные фамилии чиновников, причастных к преступной схеме. В их числе бывшие чиновники, эксуправление Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур и сам Петр Порошенко.

У самого экс-президента отреагировали на заявления Медведчука, назвав их "очевидной информационной диверсией в интересах страны агрессора".

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Арсений ЯценюкВиктор МедведчукПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныАлександр ТурчиновАрсен Аваков