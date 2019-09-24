Вугільна імперія: чи розберуть бізнес Віталія Кропачова на запчастини

Фото: Віталій Кропачов (ideologs.com)

Зі зміною влади справи Віталія Кропачова пішли на спад. Як швидко союзники нової влади пустять його вугільну піраміду на "розбирання", схоже, лише питання часу.

Кропачов встиг вибудувати у вугільному бізнесі величезну імперію. Всі ці роки його вважали протеже Ігоря Кононенка. Сам Кропачов будь-які зв'язки з колишньою владою всіляко заперечував. Про те, чому весь бізнес заповзятливого Кропачова замикався на державні активи, читайте в матеріалі для РБК-Україна.

Танцюй, наче ніхто не бачить

Останнім часом Віталій Кропачов продовжує вести себе так, як ніби нічого не змінилося. Зокрема, продовжує боротися за приватизацію "Центренерго". На початку вересня Окружний адміністративний суд Києва постановив, що Фонд державного майна має скасувати своє рішення про недопуск компанії "Укрдонінвест" до приватизації "Центренерго".

Причиною відмови стала відсутність витягу та довідки з реєстру. Так само у Фонді держмайна засумнівалися в джерелах надходження коштів шахти "Краснолиманська" на суму 6 млн грн. Ці кошти повинні бути надані компанії потенційному покупцеві "Укрдонінвест".

І хоча це рішення Окружного адміністративного суду можна вважати локальним успіхом, він таким не є.

По-перше , з великою часткою ймовірності на нього буде подана апеляція з боку того ж Фонду держмайна.

По-друге , навіть виграш апеляції не гарантує Кропачеву відновлення конкурсу на приватизацію "Центренерго". Бо як Фонд держмайна не допустив до конкурсу і другого учасника білоруський "Нефтебитумный завод", який пов'язаний з російської "Роснефтью" і підпадає під санкції. А значить навіть після виграшу апеляції, конкурс буде визнаний таким, що не відбувся.

По-третє , на наступний день після рішення Окружного адміністративного суду вже Північний апеляційний суд фактично відновив банкрутство "Центренерго". Рішення суду першої інстанції зупинено до закінчення розгляду позовів компаній Баланс груп і Транснова, яке має відбутися на початку жовтня.

За даними українських ЗМІ, обидві компанії опосередковано контролюються засновником групи "Енергомережа" Дмитром Крючковим. Афілійовані компанії тримають основну частину кредиторської заборгованості "Центренерго".

Дмитрий Крючков (фото: epravda.com.ua)

З урахуванням цього, Крючков може претендувати на отримання контролю адміністративного контролю над енергокомпанією, призначивши довірену особу арбітражним керуючим держкомпанії.

Не дуже добре йдуть справи у Віталія Кропачова і з поставками вугілля на "Центренерго". Після того, як за даними ЗМІ, він перестав бути "куратором" державного енергетичного сектора, його налагоджений бізнес дуже швидко починають розбирати на частини.

За іронією долі, розбиранням бізнесу Кропачова зайнявся Віталій Бєляков, який з 2010 року до втечі екс-президента Януковича очолював асоціацію "Донбаський розрахунково-фінансовий центр" (ДРФЦ). Саме через цю структуру Олександр Янукович контролював групу вуглезбагачувальних фабрик на Донбасі.

Віталій Бєляков (фото: з відкритих джерел)

Згодом Віталій Кропачов викупив спадщину сина Януковича і вмонтував фабрики в державний сегмент енергетичного сектора. Як повідомляло одне з видань, підконтрольна Кропачову "Краснолиманська" здійснює туди 45% поставок вугілля. Решта 55% закуповуваного теплостанциями "Центренерго" вугілля збагачується на збагачувальних фабриках бізнесмена. Замість Ігоря Гуменюка основним власником підприємства стала компанія "Укрдонінвест", що належить Віталію Кропачову.

Проте все швидко змінилося після того, як була проведена зміна керівництва "Центренерго". Держкомпанія відразу стала закуповувати вугілля в іншого постачальника – якоїсь компанії "Нафта-форс". Її директором виявився Павло Алєксєєнко, який так само опинився засновником "Маріо Груп". Остання управляє мережею заправок ANP і входить в паливну групу Ігоря Коломойського.

За деякими даними, поставки вугілля на "Центренерго" здійснюють навіть Нікопольський і Запорізький феросплавний заводи.

Заходи тендерної заходи

Тим не менш, структури, пов'язані з Віталієм Кропачовим, продовжують збирати "врожай" на тендерах держпідприємств вугільної галузі. Правда, бізнесмен змінив компанії, через які проводяться операції. Тепер це "Спецтрейд Лтд".

Тільки в квітні – липні поточного року ця компанія виграла підрядів від державних шахтоуправлінь на 112 млн грн. Наприклад, ДП "Торецкуголь" замовило товарів на загальну суму 55 млн грн, ДП "Мирноградуголь" - на 45 млн грн, а ДП "Селидіввугілля" - на 13 млн. грн.

"Спецтрейд Лтд" зареєстрована в Макіївці в лютому 2014 року на жителя міста Селидове Артема Стрельникова. Зараз компанії перереєстрована в Києві, але керує нею прописаний у Донецьку Сергій Мельников.

Що ж стосується компаній, масово вигравали тендери держшахт раніше, то він відійшли в тінь ще навесні. Нагадаємо, що компанії, пов'язані з Віталієм Кропачовим, за останні кілька років вони виграли закупівель більш ніж на 6 млрд грн. Удачею деяких компаній навіть зацікавилося НАБУ.

На даний момент в реєстрі перебувають ухвали судів по двох кримінальних проваджень, у яких фігурують структури, пов'язані з Віталієм Кропачовим.

У першому провадженні НАБУ розслідує діяльність посадових осіб ДП "Селидіввугілля", ДП "Мирноградуголь" (до 16.05.2017 року - ДП "Красноармійськвугілля"), ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" в період з липня 2016 року. На думку слідства, вони, діючи за попередньою змовою зі службовими особами "Триалтрейд", "Доненергоекспорт", "Універсал Інвест-Буд" та інших суб'єктів господарювання, при здійсненні закупівель товарів за рахунок державних підприємств, заволоділи грошовими коштами державних підприємств в особливо великих розмірах.

Мова йде про ті самі закупівлі держпідприємств з завищенням реальною вартістю товарів. Лише згадані три компанії виграли тендерів на суму понад 2 млрд грн.

На жаль, перші два рішення Солом'янського райсуду Києва – засекречені. Але саме в рамках даного розслідування були проведені обшуки адресою офісу Віталія Кропачова в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 26 в кінці січня 2018 року.

За даними слідства, "Доненергоекспорт" і "Триалтрейд" до вересня 2017 року, а "Універсал Інвест-Буд" до червня 2017 працювали в одному офісі за цією адресою. Приміщення орендувалося у компанії "СБ Нерухомість", якою володіє "Укрдонинвест" Віталія Кропачева. Також "Доненергоекспорт", "Триалтрейд" та "СБ Нерухомість" реєстрували податкові накладні з одного IP-адреси.

Тоді суд надав доступ до техніки і документів, які знаходяться за місцем обшуку. Однак вже в квітні минулого року, по апеляції компанії "Донуглекон" значну частину майна вдалося повернути через ухвалу апеляційного суду.

З тих пір, особливого руху в цій справі не спостерігалося. У березні 2019 року слідчі просили дати право доступу до листування в одному з поштових скриньок українського сервісу. Суд пішов їм назустріч. Однак серйозного просування по справі в реєстрі судових рішень не спостерігається.

Друге кримінальне провадження щодо розслідування ДП "Мирноградуголь". Прокуратура Донецької області розслідує дії посадових осіб підприємства, які, ймовірно, здійснили привласнення коштів в розмірі 50 млн грн.

Держпідприємство уклало з "Визарремпром", сателітом Кропачова, договір на поставку конвеєра стрічкового типу на суму 82 млн грн. Але вже в липні з постачальником був підписаний акт прийому – передачі, хоча комплектуючі на 50 млн грн все ще були відсутні.

Здавалося б, справа вірна. Конвеєра немає, збиток очевидний. Але прокуратура особливо не поспішала з передачею справи в суд. Тому вже в жовтні минулого року Мирноградуголь подав позов на бездіяльність Донецької прокуратури і суд відкрив провадження.

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Незважаючи на локальний успіх у судах за гальмування розслідування стосовно компаній, афілійованих з Віталієм Кропачовим, справи колишнього фаворита вугільної галузі йдуть не дуже добре. Зараз вся вугільна піраміда, яку він будував протягом останніх трьох років фактично позбавляється самої її верхівки – основного джерела прибутку.

Що ж стосується держшахт, то, очевидно, що найближчим часом його посунуть і від цього "бізнесу". Тому перед Віталієм Кропачовим відкривається невтішна перспектива "донора" для дніпропетровських підприємців.