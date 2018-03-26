Експерти розповіли, хто може допомагати Кропачову скуповувати активи сина Януковича

У вугільній галузі може з'явитися ще один вертикально-інтегрований холдинг

У вугільній галузі України може з'явитися ще один вертикально-інтегрований холдинг, який потіснить на ринку ДТЕК. Ним може стати компанія "Укрдонінвест" донбаського бізнесмена Віталій Кропачова, йдеться в статті "ДТЕК №2. Навіщо Віталію Кропачову вертикально-інтегрований холдинг на ринку вугілля" журналу "Фокус".

Активи Кропачова об'єднує цікава риса – в часи Януковича вони входили у вугільну імперію сина Януковича, зазначає видання.

Так, на сьогоднішній день Віталій Кропачов володіє контрольним пакетом акцій підприємства, яке в рамках державно-приватного партнерства веде видобуток вугілля на шахті "Краснолиманська", трьома збагачувальними фабриками і логістичною компанією.

"Збагачувальні фабрики Кропачова раніше належали пов'язаній з Олександром Януковичем компанії "Донбаський розрахунково-фінансовий центр". Контрольний пакет акцій шахти "Краснолиманська" Кропачов купив у Ігоря Гуменюка. Останньому також часто приписують управління активами в інтересах Януковича. Кропачов заявляє про дружні відносини з Гуменюком, однак Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України запевняє, що Гуменюк продав контрольний пакет акцій шахти, так як його "просто дотиснули", - йдеться в статті.

За словами Волинця, у найближчих планах Кропачова отримати контроль над шахтами "Новогродівська" та "Котляревського" (колишня шахта "Росія"). Сам Кропачов заперечує будь-який вплив на роботу цих підприємств.

Як зазначає видання, придбати значні активи бізнесмену з м.Торез вдалося буквально за декілька років. Прицільна скупка активів, що раніше належать Януковичу, як і видобуток на найбільш рентабельних з держшахт, мимоволі породжують чутки про тісні зв'язки Кропачова з владою.

"В історії успіху Кропачова цікаві не стільки його зв'язки з елітами країни, скільки бачення подальшого зростання свого бізнесу. А Віталій Кропачов збирається ні багато ні мало, як придбати контрольний пакет акцій державного ПАТ "Центренерго". Вже зараз підконтрольна Кропачову "Краснолиманська" здійснює туди 45% поставок вугілля. Решта 55% закуповуваного теплостанциями "Центренерго" вугілля збагачується на збагачувальних фабриках бізнесмена", - пише "Фокус".

Наголошується, що бізнесмена часто в ЗМІ називають "смотрящим по вугільної галузі" від Ігоря Кононенка, першого заступника президентської партії в парламенті і армійського друга Петра Порошенка. Втім, і Кропачов, і сам Кононенко які-небудь зв'язки заперечують.