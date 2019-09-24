Угольная империя: разберут ли бизнес Виталия Кропачева на запчасти

Фото: Виталий Кропачев (ideologs.com)

Со сменой власти дела Виталия Кропачева пошли на спад. Как быстро союзники новой власти пустят его угольную пирамиду на "разборку", похоже, лишь вопрос времени.

Кропачев успел выстроить в угольном бизнесе огромную империю. Все эти годы его считали протеже Игоря Кононенко. Сам Кропачев любые связи с бывшей властью всячески отрицал. О том, почему весь бизнес предприимчивого Кропачева замыкался на государственные активы, читайте в материале для РБК-Украина.

Танцуй, как будто никто не видит

В последнее время Виталий Кропачев продолжает вести себя так, как будто ничего не изменилось. В частности, продолжает бороться за приватизацию "Центрэнерго". В начале сентября Окружной административный суд Киева постановил, что Фонд государственного имущества должен отменить свое решение о недопуске компании "Укрдонинвест" к приватизации "Центрэнерго".

Причиной отказа стало отсутствие выписки и справки из реестра. Так же в Фонде госимущества засомневались в источниках поступления средств шахты "Краснолиманская" на сумму 6 млн грн. Эти средства должны быть предоставлены компании потенциальному покупателю "Укрдонинвест".

И хотя это решение Окружного административного суда можно считать локальным успехом, он таковым не является.

Во-первых , с большой долей вероятности на него будет подана апелляция со стороны того же Фонда госимущества.

Во-вторых , даже выигрыш апелляции не гарантирует Кропачеву возобновления конкурса на приватизацию "Центрэнерго". Потому как Фонд госимущества так же не допустил к конкурсу и второго участника белорусский "Нефтебитумный завод", который связан с российской "Роснефтью" и подпадает под санкции. А значит даже после выигрыша апелляции, конкурс будет признан несостоявшимся.

В-третьих , на следующий день после решения Окружного административного суда уже Северный апелляционный суд фактически возобновил банкротство "Центрэнерго". Решение суда первой инстанции приостановлено до окончания рассмотрения исков компаний Баланс груп и Транснова, которое должно состояться в начале октября.

По данным украинских СМИ, обе компании опосредованно контролируются основателем группы "Энергомережа" Дмитрием Крючковым. Аффилированные компании держат основную часть кредиторской задолженности "Центрэнерго".

Дмитрий Крючков (фото: epravda.com.ua)

С учетом этого, Крючков может претендовать на получение контроля административного контроля над энергокомпанией, назначив доверенное лицо арбитражным управляющим госкомпании.

Не очень хорошо идут дела у Виталия Кропачева и с поставками угля на "Центрэнерго". После того, как по данным СМИ, он перестал быть "куратором" государственного энергетического сектора, его отлаженный бизнес очень быстро начинают разбирать на части.

По иронии судьбы, разборкой бизнеса Кропачева занялся Виталий Беляков, который с 2010 года до самого бегства экс-президента Януковича возглавлял ассоциацию "Донбасский расчетно-финансовый центр" (ДРФЦ). Именно через эту структуру Александр Янукович контролировал группу углеобогатительных фабрик на Донбассе.

Виталий Беляков (фото: из открытых источников)

Со временем Виталий Кропачев выкупил наследие сына Януковича и встроил фабрики в государственный сегмент энергетического сектора. Как сообщало одно из изданий, подконтрольная Кропачеву "Краснолиманская" осуществляет туда 45% поставок угля. Остальные 55% закупаемого теплостанциями "Центрэнерго" угля обогащается на обогатительных фабриках бизнесмена. Вместо Игоря Гуменюка основным собственником предприятия стала компания "Укрдонинвест", принадлежащая Виталию Кропачеву.

Однако все быстро изменилось после того, как была произведена смена руководства "Центрэнерго". Госкомпания сразу стала закупать уголь у другого поставщика – некоей компании "Нафта-форс". Ее директором оказался Павел Алексеенко, который так же оказался учредителем "Марио Групп". Последняя управляет сетью заправок ANP и входит в топливную группу Игоря Коломойского.

По некоторым данным, поставки угля на "Центрэнерго" осуществляют даже Никопольский и Запорожский ферросплавный заводы.

Меры тендерной предосторожности

Тем не менее, структуры, связанные с Виталием Кропачевым, продолжают собирать "урожай" на тендерах госпредприятий угольной отрасли. Правда, бизнесмен сменил компании, через которые проводятся операции. Теперь это "Спецтрейд Лтд".

Только в апреле – июле текущего года данная компания выиграла подрядов от государственных шахтоуправлений на 112 млн грн. Например, ГП "Торецкуголь" заказало товаров на общую сумму 55 млн грн, ГП "Мирноградуголь" - на 45 млн грн, а ГП "Селидовуголь" - на 13 млн. грн.

"Спецтрейд Лтд" зарегистрирована в Макеевке в феврале 2014 года на жителя города Селидово Артема Стрельникова. Сейчас компании перерегистрирована в Киеве, но руководит ей прописанный в Донецке Сергей Мельников.

Что же касается компаний, массово выигрывавших тендеры госшахт ранее, то он отошли в тень еще весной. Напомним, что компании, связанные с Виталием Кропачевым, за последние несколько лет они выиграли закупок более чем на 6 млрд грн. Удачей некоторых компаний даже заинтересовалось НАБУ.

На данный момент в реестре находятся определения судов по двум уголовным производствам, в которых фигурируют структуры, связанные с Виталием Кропачевым.

В первом производстве НАБУ расследует деятельность должностных лиц ГП "Селидовуголь", ГП "Мирноградуголь" (до 16.05.2017 года - ГП "Красноармейскуголь"), ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" в период с июля 2016 года. По мнению следствия, они, действуя по предварительному сговору со служебными лицами "Триалтрейд", "Доненергоекспорт", "Универсал Инвест-Строй" и других субъектов хозяйствования, при осуществлении закупок товаров за счет государственных предприятий, завладели денежными средствами государственных предприятий в особо крупных размерах.

Речь идет о тех самых закупках госпредприятий с завышением реальной стоимостью товаров. Только упомянутые три компании выиграли тендеров на сумму более 2 млрд грн.

К сожалению, первые два определения Соломенского райсуда Киева – засекречены. Но именно в рамках данного расследования были проведены обыски по адресу офиса Виталия Кропачева в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 26 в конце января 2018 года.

По данным следствия, "Доненергоекспорт" и "Триалтрейд" до сентября 2017 года, а "Универсал Инвест-Строй" до июня 2017 работали в одном офисе по этому адресу. Помещение арендовалось у компании "ВБ Недвижимость", которой владеет "Укрдонинвест" Виталия Кропачева. Также "Доненергоекспорт", "Триалтрейд" и "ВБ Недвижимость" регистрировали налоговые накладные с одного IP-адреса.

Тогда суд предоставил доступ к технике и документам, находящимся по месту обыска. Однако уже в апреле прошлого года, по апелляции компании "Донуглекон" значительную часть имущества удалось вернуть через определение апелляционного суда.

С тех пор, особого движения в этом деле не наблюдалось. В марте 2019 года следователи просили дать право доступа к переписке в одном из почтовых ящиков украинского сервиса. Суд пошел им навстречу. Однако серьезного продвижения по делу в реестре судебных решений не наблюдается.

Второе уголовное производство касается расследования ГП "Мирноградуголь". Прокуратура Донецкой области расследует действия должностных лиц предприятия, которые предположительно осуществили присвоение средств в размере 50 млн грн.

Госпредприятие заключило с "Визарремпром", сателлитом Кропачева, договор на поставку конвейера ленточного типа на сумму 82 млн грн. Но уже в июле с поставщиком был подписан акт приема – передачи, хотя комплектующие на 50 млн грн все еще отсутствовали.

Казалось бы, дело верное. Конвейера нет, ущерб очевиден. Но прокуратура особо не спешила с передачей дела в суд. Поэтому уже в октябре прошлого года Мирноградуголь подал иск на бездеятельность Донецкой прокуратуры и суд открыл производство.

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Несмотря на локальный успех в судах по торможению расследований в отношении компаний, аффилированных с Виталием Кропачевым, дела бывшего фаворита угольной отрасли идут не очень хорошо. Сейчас вся угольная пирамида, которую он строил на протяжении последних трех лет фактически лишается самой ее верхушки – основного источника прибыли.

Что же касается госшахт, то, очевидно, что в ближайшее время его подвинут и от этого "бизнеса". Поэтому перед Виталием Кропачевым открывается незавидная перспектива "донора" для днепропетровских предпринимателей.