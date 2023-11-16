Си призвал Байдена "прекратить вооружать Тайвань", - СМИ

В ходе встречи с президентом США Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпин призвал его "прекратить вооружать Тайвань".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что во время разговора Си призвал перестать предоставлять Тайваню оружие и поддержать "воссоединение" Китая с островом. Кроме того, он выразил надежду, что Байден отменит односторонние санкции, касающиеся Китая.

Байден покинул имение, где проходила встреча, поднял два больших пальца к журналистам и сказал, что переговоры с Си прошли "хорошо".

Встреча лидеров США и Китая

Напомним, Байден и Си Цзиньпин встретились на американской территории впервые за шесть лет. В последний раз китайский лидер посещал Штаты, когда президентом был Дональд Трамп.

Байден и Си Цзиньпин, как ожидается, поднимут глобальные вопросы, а именно: конфликт на Ближнем Востоке, вторжение России в Украину, связь КНДР с РФ, Тайвань, права человека, искусственный интеллект, а также торгово-экономические отношения.

Сам Байден ранее заявлял, что его целью на переговорах будет улучшение отношений с Китаем на фоне напряженности в отношениях, связанных, в частности, с вопросом Тайваня.

Детальнее об ожиданиях от переговоров между лидером Китая и США читайте в материале РБК-Украина "Встреча Байдена и Си Цзиньпина: чего ждать от саммита в Сан-Франциско".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.