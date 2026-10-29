Сделка Трампа и Путина не повлияла на снижение цен на дизель в США, - WSJ

Дизельная сделка президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина фактически не повлияла на снижение цен на дизель в Соединенных Штатах Америки. Наоборот, цена слегка пошла вверх.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена галлона дизельного топлива в США 28 октября достигла 6,35 доллара, по сравнению с 6,28 доллара за галлон, когда Трамп объявил о сделке 9 октября.
Отметим, что на прошлой неделе танкер, который перевозил более 300 000 баррелей российского дизельного топлива, покинул порт поиморска. Первоначально судно сообщило, что направляется в Нью-Йорк, но позже изменило пункт назначения на "для заказов". Это указывает, что подтвержденный порт окончательной разгрузки отсутствует.
Тем временем аналитики по-прежнему скептически относятся к тому, что сделка существенно снизит высокие цены на дизель в США. Они считают, что Россия, возможно, не сможет экспортировать обещанное количество дизельного топлива из-за плохого состояния своих НПЗ и экспортных ограничений.
Даже если это произойдет, обещанные объемы составляют лишь малую часть того, чего не хватает на мировом рынке. В этом месяце это чуть более 100 000 баррелей в день, а в ноябре - примерно 125 000 баррелей в день. Для сравнения, в 2025 году Россия отгружали около 800 000 баррелей в сутки.
Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп заявил у себя в соцсетях, что диктатор РФ Владимир Путин согласился с тем, что Россия поставил на рынки США и мира более 300 000 тонн дизеля, еще 500 000 того в ноябре и 1 млн "сразу после этого".
Также мы писали, что по словам министра энергетики США Криса Райта, дизельная сделка между Вашингтоном и Москвой должна продемонстрировать России экономическую выгоду от завершения войны против Украины. Вашингтон рассчитывает, что это будет стимулом для Москвы.
Добавим, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь обратился к судоходным компаниям с призывом не принимать и разворачивать корабли с российским дизелем. По его словам, эти поставки незаконны.