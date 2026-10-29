Угода Трампа та Путіна не вплинула на зниження цін на дизель у США, - WSJ

За даними Американської автомобільної асоціації, середня ціна галону дизельного палива в США 28 жовтня досягла 6,35 долара, порівняно з 6,28 долара за галон, коли Трамп оголосив угоду 9 жовтня.

Минулого тижня танкер, який перевозив понад 300 000 барелів російського дизельного палива, залишив порт поіморська. Спочатку судно повідомило, що прямує до Нью-Йорка, але пізніше змінило пункт призначення на "для замовлень". Це вказує на те, що підтверджений порт остаточного розвантаження відсутній.

Тим часом аналітики, як і раніше, скептично ставляться до того, що угода суттєво знизить високі ціни на дизель у США. Вони вважають, що Росія, можливо, не зможе експортувати обіцяну кількість дизельного палива через поганий стан своїх НПЗ та експортних обмежень.

Навіть якщо це станеться, обіцяні обсяги становлять лише малу частину того, чого не вистачає на світовому ринку. Цього місяця це трохи більше 100 000 барелів на день, а в листопаді - приблизно 125 000 барелів на день. Для порівняння, у 2025 році Росія відвантажувала близько 800 000 барелів на добу.