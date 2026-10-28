Сенатор США требует разворачивать танкеры с российским дизелем

Сенатор США от демократической партии Ричард Блюменталь обратился к судоходным компаниям с призывом разворачивать корабли с дизелем РФ. По его словам, эти поставки незаконны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора США Ричарда Блюменталя в Х.

Блюменталь призвал судоходные компании

Сенатор отметил, что его послание предназначено судоходным компаниям, чьи танкеры перевозят нелегальное российское дизельное топливо в порты США.

"Измените курс, пока есть время", - говорит он.

Блюменталь заявил, что танкер Agioi Fanendes перевозит почти 40 тысяч тонн российского дизельного топлива в США и призвал судоходную компанию развернуть судно.

Сенатор опубликовал письмо для управляющего директора греческой компании Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) Атанасиоса Мартиноса.

I’m sending a sledgehammer message to shipping companies whose tankers are transporting illegal Russian diesel to our ports. Reverse course while there’s still time. pic.twitter.com/4sViosX3nM — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) October 28, 2026

По словам сенатора, танкер под флагом Мальты вышел из российского порта 22 октября. По состоянию на 24 октября заявленным пунктом назначения судна являлся порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, а прибытие ожидается 7 ноября.

Блюменталь потребовал от EASTMED до 31 октября.

продавца,

покупателя,

фрахтовщика,

страховщика,

оператора терминала,

ответственного за дальнейшее распределение горючего.

Сенатор также спросил, получала ли компания какие-либо указания от Министерства финансов США или других федеральных ведомств.

Какие основания

Блюменталь утверждает, что разгрузка российского дизельного горючего в США будет нарушать законодательство страны. Он сослался на принятый в 2022 году закон Ending Importation of Russian Oil Act.

Этот закон запрещает импорт в США российских товаров, включая дизельное топливо.

Сенатор также упомянул выданную Министерством финансов США генеральную лицензию № 135 по операциям с экспортом российского дизеля. Он заявил, что такая лицензия не может отменить установленный законом запрет.

"Президент, возможно, выдал лицензию для содействия этой операции, но только Конгресс может сделать ее юридически действующей", - говорится в письме.

Блюменталь призывает судоходные компании, танкерами перевозящие российский дизель в порты США, развернуть суда. Поскольку никакая лицензия не освободит их от юридической и моральной ответственности.

"Развернитесь, пока еще есть время. Если вы доставите дизель, вы нарушите вполне однозначный закон, принятый в 2022 году, запрещающий импорт российского горючего. Ни один президент не может единолично отменить закон", - заявил сенатор.