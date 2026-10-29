Дизельная сделка президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина фактически не повлияла на снижение цен на дизель в Соединенных Штатах Америки. Наоборот, цена слегка пошла вверх.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена галлона дизельного топлива в США 28 октября достигла 6,35 доллара, по сравнению с 6,28 доллара за галлон, когда Трамп объявил о сделке 9 октября.

Отметим, что на прошлой неделе танкер, который перевозил более 300 000 баррелей российского дизельного топлива, покинул порт поиморска. Первоначально судно сообщило, что направляется в Нью-Йорк, но позже изменило пункт назначения на "для заказов". Это указывает, что подтвержденный порт окончательной разгрузки отсутствует.

Тем временем аналитики по-прежнему скептически относятся к тому, что сделка существенно снизит высокие цены на дизель в США. Они считают, что Россия, возможно, не сможет экспортировать обещанное количество дизельного топлива из-за плохого состояния своих НПЗ и экспортных ограничений.

Даже если это произойдет, обещанные объемы составляют лишь малую часть того, чего не хватает на мировом рынке. В этом месяце это чуть более 100 000 баррелей в день, а в ноябре - примерно 125 000 баррелей в день. Для сравнения, в 2025 году Россия отгружали около 800 000 баррелей в сутки.