Дания может передать США часть Гренландии для строительства военных баз, - NYT

Четверг 22 января 2026 01:24
Дания может передать США часть Гренландии для строительства военных баз, - NYT
Автор: Эдуард Ткач

Военные чиновники стран НАТО обсудили вариант, при котором Дания может передать США контроль над частью Гренландии для военных баз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Высшие военные должностные лица стран-членов Альянса обсудили компромисс, согласно которому Дания предоставит Соединенным Штатам суверенитет над небольшими участками гренландской земли, где США смогут построить военные базы", - сообщили три чиновника, знакомых с переговорами.

Как пишет издание, двое из них, присутствующих на встрече, сравнили такой вариант с базами Соединенного Королевства на Кипре, которые считаются британской территорией.

В то же время официальные лица не знали, является ли эта идея частью соглашения, которое объявил президент США Дональд Трамп.

В ответ на просьбу прокомментировать сделку и ее содержание, НАТО в своем заявлении отметило, что "переговоры между Данией, Гренландией и США будут продолжаться с целью обеспечения того, чтобы Россия и Китай никогда не получили плацдарма - экономического или военного - в Гренландии".

Что предшествовало

Как пишет NYT, вышеописанные обсуждения были перед тем, как Дональд Трамп заявил, что не будет вводить пошлины и сообщил, что достиг рамочного соглашения с генсеком НАТО Марком Рютте о будущем Гренландии.

В частности, в среду вечером Трамп написал в соцсетях, что он и Рютте "сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического решения".

"Это решение, если оно будет реализовано, станет большим благом для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", - добавил Трамп.

Стоит также отметить, что информация о достигнутом соглашении появилась спустя несколько часов после того, как Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил европейским лидерам, что он не согласится ни на что меньшее, чем передача США Гренландии в собственность. Он пообещал Европе серьезные экономические последствия и угрозы безопасности, если не добьется цели, но при этом исключил вариант вторжения на остров.

Добавим, что Трамп ранее высказывался за передачу Гренландии под контроль США с целью размещения элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Кроме того, неделю назад в СМИ была информация, что США могут выкупить Гренландию за 700 млрд долларов.

