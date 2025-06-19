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Соглашение с Ираном: США настаивают на запрете обогащения урана

США, Четверг 19 июня 2025 22:31
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Соглашение с Ираном: США настаивают на запрете обогащения урана Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, что любая возможная сделка с Ираном должна содержать полный запрет на обогащение урана для Тегерана. Только так, по мнению Вашингтона, удастся избежать создания Ираном ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

"Никакого обогащения урана... Иран абсолютно не может иметь способности создать ядерное оружие. Президент четко это заявил", - сказала она, отвечая на вопрос репортера об условиях, которые США выдвигают Тегерану.

Переговоры США и Ирана

Иран отклонил предложение о создании регионального консорциума по обогащению урана за пределами страны. Предложение 19 июня обсуждали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Иран требует от США надавить на Израиль, чтобы тот прекратил бомбить иранские военные и ядерные объекты. Только после прекращения обстрелов Тегеран готов полноценно вернуться к переговорам.

Израиль, со своей стороны, просит США вмешаться в войну, чтобы уничтожить самый главный объект иранской ядерной программы. Имеется в виду завод по обогащению урана, расположенный в Фордо, который сейчас неуязвим для израильского вооружения.

США могут вступить в войну против Ирана

Президент США Дональд Трамп планирует принять решение об участии в войне против Ирана в течение следующих двух недель. По данным СМИ, Трамп склоняется к тому, чтобы позволить войскам США нанести удар по заводу в Фордо.

Однако реализацию плана атаки отложили из-за ряда опасений. В частности, Трамп переживает за эффективность американских бомб - он не знает, способны ли они уничтожить завод в Фордо.

С другой стороны масла в огонь подливает Конгресс, который 19 июня представил совместную резолюцию демократов и республиканцев. Она прямо запрещает президенту США вмешиваться в войну между Ираном и Израилем.

Впрочем, как отметил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина лидер израильской политической партии "А-Хазон" Цион Алон, Израиль будет продолжать операцию даже в случае, если США откажутся оказывать помощь. Ждать две недели Израиль не планирует - там ожидают ответа Трампа "да", или "нет" в течение следующих двух суток.

Более того, для ликвидации иранского завода в Фордо Израиль готов прибегнуть к рискованной наземной операции. Если Трамп не поможет уничтожить этот объект, туда будет отправлен израильский спецназ.

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