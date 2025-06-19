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Будет ли Израиль продолжать операцию против Ирана без США: мнение политика

Четверг 19 июня 2025 18:28
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Будет ли Израиль продолжать операцию против Ирана без США: мнение политика Иллюстративное фото: Израиль проводит операцию против Ирана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Израиль, вероятно, не будет прекращать свою операцию по уничтожению ядерных объектов Ирана даже при условии отказа США от участия.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил лидер израильской политической партии "А-Хазон" Цион Алон.

"Я думаю, что безотносительно того, помогут нам Соединенные Штаты или нет, Армия обороны Израиля будет продолжать до того рубежа, когда мы будем убеждены, что ядерная программа Ирана либо полностью уничтожена, либо отброшена на годы назад", - подчеркнул Цион Алон.

По его словам, Израилю будет сложно уничтожить ядерную программу без уничтожения объекта в Фордо, который, по разным оценкам, находится на глубине от 50 до 100 метров под землей.

Он обратил внимание, что у Израиля нет американских противобункерных бомб весом 13 тонн. Также нет и самолетов, которые могут их нести. Речь об американских бомбардировщиках B-2 либо B-52.

"Соответственно, мы вынуждены либо разрабатывать, я так предполагаю, какие-то другие сценарии, либо просто ждать США, когда президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) выйдет из иллюзии возможности договориться с Ираном и заключить какой-то договор и перейдет от слов к делу. Потому что риторика Трампа меняется три раза на день, мы это все прекрасно знаем", - добавил политик.

Операция Израиля против Ирана

Напомним, Израиль на прошлой неделе начал операцию против Ирана под названием "Пробуждение льва".

Одной из главных целей является уничтожение ядерных объектов Ирана, чтобы страна не смогла получить ядерное оружие.

Примечательно, что некоторые ядерные объекты Ирана находятся глубоко под землей. И то оружие, которое есть у Израиля, не может их разрушить.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Ядерное оружие
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