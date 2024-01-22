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Соглашение о гарантиях безопасности с США будет иметь больше пунктов, чем с Британией, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Договор безопасности Украины с Соединенными Штатами Америки будет особенным и будет иметь больше пунктов.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что в (договоре по безопасности, - ред.) договоре с США будет еще больше пунктов. Думаю, он будет еще более особенным. Мы работаем над этим", - отметил руководитель ОП.

На вопрос, почему первое подобное соглашение было заключено не с Соединенными Штатами, а Великобританией, он пояснил, что это была внутренняя договоренность.

"С американцами мы готовимся, мы уже начали первые консультации. Америка по-прежнему остается главным нашим партнером, союзником", - заверил Ермак.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в начале июля прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией стартовали 17 ноября 2023 года.

Также сообщалось, что 20 декабря прошел второй раунд переговоров по гарантиям безопасности между Украиной и Британией.

Соглашение по безопасности между Британией и Украиной

12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

Более подробно о документе - в материале РБК-Украина.

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